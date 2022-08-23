Полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо 9-летнему мальчику на детской площадке в Петербурге

Мужчину, выстрелившего в 9-летнего мальчика в Петербурге, задержала полиция Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники нашли и задержали мужчину, который выстрелил в лицо девятилетнему мальчику на детской площадке в Санкт-Петербурге. Его поймали вечером 22 августа. Об этом рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

- В 18:30 у дома 52 по проспекту Энергетиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин, - сообщили в полиции.

Стрелявшим оказался 34-летний безработный местный житель. Пока что мотивы его нападения не ясны.

Нападение мужчины на школьников произошло днем ранее, 21 августа, возле детской площадки у дома 2 по улице Стасовой. Сначала неадекват стал требовать с детей показать содержимое сумок, после выстрелил одному из мальчиков в лицо из газового пистолета. Ребенку сожгло глаза и ему потребовалась срочная госпитализация.