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Происшествия23 августа 2022 6:36

Полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо 9-летнему мальчику на детской площадке в Петербурге

Им оказался 34-летний безработный местный житель
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчину, выстрелившего в 9-летнего мальчика в Петербурге, задержала полиция

Мужчину, выстрелившего в 9-летнего мальчика в Петербурге, задержала полиция

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники нашли и задержали мужчину, который выстрелил в лицо девятилетнему мальчику на детской площадке в Санкт-Петербурге. Его поймали вечером 22 августа. Об этом рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

- В 18:30 у дома 52 по проспекту Энергетиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин, - сообщили в полиции.

Стрелявшим оказался 34-летний безработный местный житель. Пока что мотивы его нападения не ясны.

Нападение мужчины на школьников произошло днем ранее, 21 августа, возле детской площадки у дома 2 по улице Стасовой. Сначала неадекват стал требовать с детей показать содержимое сумок, после выстрелил одному из мальчиков в лицо из газового пистолета. Ребенку сожгло глаза и ему потребовалась срочная госпитализация.