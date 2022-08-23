Автомобиль каршеринга угнали перед носом у мужчины-арендатора в Петербурге

В Кронштадте задержан угонщик каршеринга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кронштадт Санкт-Петербурга у мужчины, решившего арендовать автомобиль каршеринга, угнали машину практически перед носом. Около часа ночи 22 августа 2022 года 30-летний мужчина решил воспользоваться сервисом, забронировал авто, однако на месте его не оказалось. Тогда он позвонил в полицию.

- В полицию Кронштадтского района поступило сообщение от гражданина о том, что у дома 9 по улице Гражданская в городе Кронштадт обнаружил отсутствие арендуемого им у каршеринговой компании автомобиля «Киа-Рио», - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Угнанную машину нашли уже спустя несколько минут. Наряд ДПС заметил каршеринг у дома на улице Ленина и остановил его. За рулет сидел 26-летний безработный парень. Водительских прав у него не оказалось.

По факту было возбуждено уголовное дело. Угонщик находится под подпиской о невыезде.