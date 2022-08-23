Полиция показала фото мужчины, выстрелившего в мальчика на детской площадке в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в лицо ребенку на детской площадке на улице Стасовой. Им оказался 33-летний местный житель, который нигде не работает. Также правоохранители показали фото неадеквата.

- 22 августа сообщалось о том, что во дворе дома 4 по улице Стасовой мужчина требовал у ребенка, 2009 года рождения, мобильный телефон, а потом выстрелил в него из газового пистолета, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После стрельбы мужчина сбежал, а перепуганному мальчику потребовалась госпитализация. Как рассказали родители девятилетнего ребенка, от газа школьнике обожгло глаза.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье о разбое. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.