Незаконную уличную торговлю разогнали в восьми районах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге прошли очередные рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. На этот раз инспекторы комитета по контролю за имуществом провели проверки в Кировском, Красносельском, Выборгском, Невском, Калининском, Центральном, Фрунзенском и Московском районах города. В основном внимание сотрудников привлекали лотки возле станций метро. Об этом в комитете рассказали 23 августа 2022 года.

- Лотки и автолавки, где незаконно продавались арбузы, дыни, овощи и фрукты были обнаружены у метро «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Кировский завод», «Автово», «Проспект Просвещения», «Ленинский проспект», «Парк Победы», «Владимирская», «Московская», «Гражданский проспект», «Академическая», а также у на многих других улицах, - рассказали в комитете.

В общей сложности инспекторы освободили от незаконной торговли 26 земельных участков. В том числе, убрали лотки с продуктами в Александровском парке.