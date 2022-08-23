Пьяные мужчины устроили драку в компьютерном клубе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге твое пьяных мужчин устроили драку в компьютерном клубе потому что им не хватило места поиграть. Приятели в возрасте 34-36 лет весело проводили воскресный вечер 21 августа 2022 года. Приняв "на грудь", они решили "порубиться" в компьютерные игры, для чего отправились в компьютерный клуб. Однако такой вид развлечения оказался популярным среди горожан, поэтому мужчинам не хватило столов с компьютерами, из-за чего они слишком расстроились. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Твое товарищей пришли в компьютерный клуб на проспекте Космонавтов в начале первого часа ночи. Администратор сказал, что сейчас поиграть они не смогут, так как зал переполнен, - рассказали в полиции.

Обидевшись, что им не дали поиграть, мужчины устроили скандал, который вскоре перерос в драку. В итоге от кулаков мужчин пострадали двое посетителей клуба 20 и 24 лет. Их госпитализировали в больницу.

Всех троих задержали. Возбуждено уголовное дело.