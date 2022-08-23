Полиция Петербурга задержала мужчину за кражу 20 тонн мандаринов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, укравшего 20 тонн мандаринов. Он пытался обмануть владельца груза, обещав доставить фуру с фруктами по назначению, но сам увез товар в Москву. Об этом 23 августа 2022 года рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

- Мандарины прибыли в порт Петербурга, откуда их должны были доставить в одно из среднеазиатских государств. Собственник груза разместил в одном мессенджере объявление о том, что товар надо транспортировать, - рассказали в полиции.

На объявление откликнулся 56-летний житель Москвы. Далее он обратился в транспортную компанию в Петербурге и ввел в заблуждение водителя, сообщив, что фуру надо пригнать в столицу.

Вора задержали в Москве в момент разгрузки фуры. Возбуждено уголовное дело.