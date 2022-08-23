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Общество23 августа 2022 9:18

Рекордное количество человек воспользовались электричками в пригороды Петербурга в июле

Показатель превышает уровень допандемийного 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Электрички Петербурга перевезли рекордное количество пассажиров в июле 2022 года

Электрички Петербурга перевезли рекордное количество пассажиров в июле 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северо-Западная пригородная пассажирская компания в Санкт-Петербурге побила собственный рекорд по перевозкам. В июле 2022 года электричками, чтобы отправиться в пригород, воспользовались 8,8 миллионов человек. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- 8,8 миллионов человек перевезено пригородными поездами в июле. Этот показатель превышает уровень допандемийного 2019 года на 2 процента, - сообщили в комитете.

Ежедневно на электричках из Петербурга и в Петербург ездили около 283 тысяч человек, а в пиковые дни, которые выпадали на жаркие выходные, количество пассажиров достигало 357 тысяч человек.

Самыми популярными у пассажиров стали Финляндское, Балтийское, и Витебское направления.