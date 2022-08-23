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Общество23 августа 2022 9:43

Дрозденко назвал актом вандализма снос памятника советским воинам в Риге

Ранее Ленинградская область предлагала забрать монумент
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дрозденко осудил "варварский" снос памятника советским воинам в Риге

Дрозденко осудил "варварский" снос памятника советским воинам в Риге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Риге 23 августа 2022 года начался снос памятника советским воинам. На это очень резко отреагировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который долгое время боролся за монумент и предлагал властям Риги после демонтажа передать памятник 47-му региону. Однако Латвия на встречу не пошла.

- Снос памятника в Риге однозначно акт вандализма. Любая попытка переписать историю занятие недостойное, бессмысленное и чреватое самыми печальными последствиями, - заявил губернатор Ленобласти.

Дрозденко заявил, что на этот "варварский снос" жители Ленобласти могут ответить бережным отношением к нашим историческим памятникам, связанным с Великой Отечественной. Также он призвал к созданию новых монументов, рассказывающих о подвиге советских солдат.