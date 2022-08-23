Ограничения движения в шести районах Петербурга введут с 25 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 25 августа 2022 года в шести районах города перекроют движение по ряду проспектов и улиц. Это связано с началом различных работ по прокладке инженерных сетей, ремонту труб, асфальта и многого другого. Ограничения затронут Василеостровский, Калининский, Курортный, Московский, Петродворцовый и Пушкинский районы.

- До 3 октября будет ограничен проезд по Малому проспекту В.О., а на год до 3 октября 2023 года - по улице Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы, - рассказали в ГАТИ.

Также ограничат проезд: до 30 августа по Старо-Нарвскому шоссе, по 21 сентября по Сарицкой улице в Шушарах, с 25 августа по 22 ноября ограничивается движение транспорта по улице Пилотов у Штурманской улицы, до 23 декабря будет проблемно проехать по Гражданскому проспекту.

Полные перекрытия намечены: с 25 по 26 августа на улицах Единства и Длинной в Зеленогорске, по 22 ноября на Штурманской улице.