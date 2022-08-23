12-летнюю девочку избили на детской площадке в Петербурге

На детской площадке в Веселом Поселке избили шестиклассницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после тог, как шестиклассница из Веселого Поселка попала в больницу после избиения. Все произошло вечером 22 августа 2022 года. Родители привезли 12-летнюю дочь в медучреждения из-за того, что кто-то избил девочку на детской площадке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Поздним вечером 22 августа в Детскую больницу №19 имени Раухфуса родители привезли ученицу 6 класса. Врачи после смотра нашли у ребенка ушиб шеи и спины, - рассказал источник.

Насколько сейчас известно, травмы девочка получила накануне, когда гуляла около восьми часов вечера на детской площадке у дома 28 по Товарищескому проспекту. С рассказов ребенка, к ней подошел незнакомый человек, схватил за волосы, после чего швырнул на землю.

Родители девочки уже написали заявление в полицию.