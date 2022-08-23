Восьмилетний мальчик выпал из окна 12 этажа в Ленинградской области

Второклассник выпал с 12-го этажа в Янино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Янино Всеволожского района в Ленинградской области произошла трагедия - ребенок выпал из окна многоэтажки. Восьмилетний мальчик остался дома на Новой улице один, пока мама ненадолго вышла, и неосторожно высунулся в окно. Об этом 23 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В первом часу дня 22 августа мать второклассника вышла в детский сад вместе с младшим сыном из дома, для того, чтобы оформить документы на поступление в школу. Старший мальчик остался дома один, - рассказал источник.

Пока родителей не было дома, восьмилетний мальчик по неосторожности выпал из окна 12 этажа и пролетел вниз 36 метров. На место прибыли медики скорой помощи. Ребенка погрузили в машину и начали проводить реанимацию. Но мальчик скончался по пути в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.