Мотоциклист врезался в автомобиль на ЗСД рядом с Пулково

Мотоциклист врезался в автомобиль на ЗСД Петербурга Фото: принтскрин видео.

На ЗСД Санкт-Петербурга мотоциклист на большой скорости врезался в легковой автомобиль. Жесткая авария произошла около 11 часов утра 23 августа 2022 года рядом с Пулково на съезде на Краснопутиловскую улицу. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Сегодня произошла авария с мотоциклистом на ЗСД. Мотоциклист жив, - рассказали свидетели.

Момент ДТП попали на видео с регистратора одного из проезжающих рядом автомобилей. На кадрах видно, что мотоциклист едет на большой скорости в крайнем левом ряду. Перед съездом на Краснопутиловскую водитель автомобиля неожиданно виляет влево, видимо вспомнив, что ему надо съехать с ЗСД. Машина повернула прямо перед мотоциклистом, который никак не успел среагировать.

Пользователи сети отметили, что водитель "проворонил" съезд и попытался пересечь двойную сплошную, что и привело к аварии. В ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.