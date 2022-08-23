Врачи рассказали об «очень злом» коронавирусе с лихорадкой у детей в Петербурге

Врачи предупредили про «особо злой» COVID-19 с лихорадкой у маленьких детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге маленькие дети начали очень тяжело болеть коронавирусом. Каждый день в детскую больницу №5 имени Филатова поступают в среднем по 49 детей. Большинство из них с инфекцией, около 10 пациентов просто с ОРВИ. У маленьких пациентов высокая температура с лихорадкой и сильные головные боли. Об этом 23 августа 2022 года газете "Петербургский дневник" рассказала заведующая инфекционным отделением больницы Тамара Доник.

- COVID-19 сейчас у детей очень летучий и очень злой, отмечается высокая температура до 40 с лихорадкой, гриппоподобный симптом с головной болью, интоксикацией, - рассказала врач.

Средний возраст заболевающих детей - 1 год и 2 месяца, но даже новорожденные заболевают от родителей. А вот подростков с коронавирусом в больницах практически нет.