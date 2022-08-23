Сотню дорог к садоводствам отремонируют в Петербурге и Ленобласти

Сотню дорог отремонтируют к садоводствам Петербурга и Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург совместно с Ленинградской областью займутся ремонтом дорог, которые ведут до садоводств. На данный момент проект соглашения уже подготовлен. Вместе регионы собираются потратить на это порядка 1,3 миллиардов рублей. Известно, что в планах отремонтировать 85 дорог.

- Работы запланированы до 2025 года. Петербург будет выделять субсидии на ремонт от 300 до 400 миллионов рублей, - говорится в документе.

Уже составлен полный список дорог, а также садоводств, до которых в будущем будет удобно добираться по хорошему асфальту. Так, в Кировском районе отремонтируют подъезд в деревне Славянка, от поселка Синявино до садоводства "Липки", в Тосненском к деревне Захожье и садоводству "Рубеж".

Сроки работ пока что не установлены. Полный список дорог можно увидеть по ссылке.