Добровольческий «Доброфорум» пройдет в Петербурге

В Петербурге пройдет форум волонтеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный форум волонтеров «Доброфорум» пройдет в Петербурге. Мероприятие торжественно откроют ровно в полдень в четверг, 24 августа. Главная темы нынешнего года - запуск и реализация социальных и добровольческих проектов.

- Петербург называют столицей добровольчества. В городе более 121 тысячи человек занимается волонтерской деятельностью. Их объединяет отзывчивость, доброе сердце и стремление помогать людям, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В рамках форума, который пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике, состоятся встречи с лидерами общественных движений и некоммерческих организаций (НКО). Эксперты расскажут участникам мероприятия о том, как запустить и реализовать волонтерский проект.

Также на форуме пройдет награждение лауреатов премии «ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга».