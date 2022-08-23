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Общество23 августа 2022 12:37

Добровольческий «Доброфорум» пройдет в Петербурге

В городе волонтерской деятельностью занимаются более 120 тысяч человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге пройдет форум волонтеров.

В Петербурге пройдет форум волонтеров.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный форум волонтеров «Доброфорум» пройдет в Петербурге. Мероприятие торжественно откроют ровно в полдень в четверг, 24 августа. Главная темы нынешнего года - запуск и реализация социальных и добровольческих проектов.

- Петербург называют столицей добровольчества. В городе более 121 тысячи человек занимается волонтерской деятельностью. Их объединяет отзывчивость, доброе сердце и стремление помогать людям, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В рамках форума, который пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике, состоятся встречи с лидерами общественных движений и некоммерческих организаций (НКО). Эксперты расскажут участникам мероприятия о том, как запустить и реализовать волонтерский проект.

Также на форуме пройдет награждение лауреатов премии «ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга».