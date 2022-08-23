Пожарные гидранты проверят в 2 тысячах школ и детских садов Петербурга к 1 сентября

К 1 сентября проверку пройдут инженерные сети двух тысяч образовательных учреждений Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До нового учебного года осталось чуть больше недели. В Санкт-Петербурге идет окончательная подготовка образовательных учреждений. Так, до 1 сентября 2022 года специалисты "Водоканала" должны провести плановое обследование инженерных сетей и пожарных гидрантов в 2 тысячах школ и детских садов. Об этом рассказали в Смольном.

- В городе завершается подготовка к осенне-зимнему сезону. Важно проверить работоспособность пожарных гидрантов рядом со школами и детскими садами. Проверку инженерных сетей, оборудования, а также все аварийные работы необходимо завершить до 30 августа, - сказал губернатор города Александр Беглов.

Специалисты проведут контрольную проверку на наличие вытеканий, провалов или каких-либо других нарушений на сетях. К началу учебного года благоустройство территорий вблизи учреждений образования будет полностью восстановлено.