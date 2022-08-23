Власти Петербурга согласовали два квартала под реновацию в Песочном и на Гражданском проспекте

В Песочном и на Гражданке снесут два квартала старых домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга согласовали два квартала домов, которые пойдут под снос. Программа реновации в Песочном и в районе Гражданки пойдет еще по старым правилам, и не коснется хрущевок, которые будут сносить по новому закону.

- Реновация в Песочном будет проходить в три этапа. Первыми будут сносить ветхие одноэтажные дома барачного типа 1940-х годов постройки, - пишет «Деловой Петербург».

На месте бараков появятся жилые многоэтажки. Под расселение людей из ветхого жилья выделят более 21 тысячи квадратных метров в новых домах. Процесс переселения планируют завершить до конца 2024 года. Здесь же появятся два детсада и школа.

А в квартале на проспекте Непокоренных пустят, на пересечении с Гражданским проспектом, под снос несколько корпусов жилых домов ранней послевоенной застройки. Демонтаж планируют завершить до конца 2023 года. Позднее здесь возведут новые многоквартирные здания, школу и детский сад.