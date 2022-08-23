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Происшествия23 августа 2022 14:15

Глава СК потребовал узнать, почему суд отказал в аресте подозреваемого в избиении петербургского градозащитника

Инцидент произошел во время сноса флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК возмущен отказом суда арестовывать подозреваемого в избиении активиста.

СК возмущен отказом суда арестовывать подозреваемого в избиении активиста.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал од подчиненных доложить причины, по которым суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемого в избиении градозащитника Олега Мухина, на чем настаивало следствие.

- Следствием установлено, что 16 августа 2022 года Олег Мухин осуществлял видеосъемку работ по демонтажу особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Увидев это, сотрудник компании-подрядчика по демонтажу и еще двое лиц избили Мухина, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Учитывая, что после избиения градозащитника продержали взаперти, требуя написать расписку об отсутствии претензий, уголовные дела были возбуждены по статьям о причинении побоев и незаконном лишении человека свободы.

Сам обвиняемый вину не признал, а суд в помещении его под арест отказал, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Почему так произошло, теперь хочет знать глава СК. Также Александр Бастрыкин поручил обжаловать постановление суда.