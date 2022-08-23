МЧС предупреждает о жаре до 32 градусов и грозах в Ленобласти

В среду в Ленобласти будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области об экстремальной погоде. В среду прогноз обещает жару до 32 градусов, а уже в четверг ожидаются грозы и усиление ветра.

- 24 августа на территории Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами, преимущественно на северо-западе, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +14...+19, днем +27...+32 градуса, - сообщает пресс-служба МЧС.

25 августа станет лишь немного прохладнее. Днем термометры покажут до +27 градусов, но из-за кратковременных дождей и гроз может ощущаться духота. Ее поможет развеять порывистый ветер.

В пятницу ночью снова осадки, а днем сухо, но уже чуть прохладнее, от 20 до 25 градусов со знаком плюс.