Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на турнире в Петербурге

Мачт "Авангарда" и "Сочи" в Петербурге начался с драки. Фото: t.me/erykalov_s_shaiboi

Массовой дракой ознаменовался матч хоккейных команд «Авангард» (Омск) и «Сочи» на турнире имени вратаря и тренера Николая Пучкова в Петербурге. Сразу после стартового свистка игроки бросили клюшки, скинули перчатки и встали в боксерские позиции. Затем началось то, о чем комментатор Николай Озеров говорил: «Такой хоккей нам не нужен».

- Встречу пришлось прервать уже на второй секунде из-за драки хокеистов пять на пять, - пишет «КП-Спорт».

Стоит сказать, что это уже третья массовая драка между игроками команд. Первый раз кулаки пустили вход прошлой осенью, в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Второй раз «шоу» случилось 4 августа на межсезонном турнире в Сочи. Теперь боксерской ареной стала ледовая площадка петербургского СКА.

Будут ли к командам применены дисциплинарные меры, пока не сообщается.