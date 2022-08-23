Суд арестовал экс-работника органов опеки по делу о съемках порно с 7-летним мальчиком в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в съемках порно с ребенком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга отправил под арест одного из фигурантов громкого дела педофилов, которые снимали и распространяли порно с 7-летним мальчиком. Всего полиция и СК задержали троих мужчин, один из которых ранее работал в органах опеки.

- 22 августа подозреваемый был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поскольку дело касается сексуальной неприкосновенности на тот момент несовершеннолетнего, процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемого в педофилии отправили под арест по 16 октября.

Второй фигурант дела также пробудет в СИЗО минимум до 17 октября. По третьему обвиняемому материалов в Московском райсуде нет.