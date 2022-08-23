Опухоль размером с голову вырезали из черепа пациентки в Петербурге

Огромную опухоль удалили из головы пациентки в Петербурге. Фото: almazovcentre.ru

Петербургские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью в голове. Она выросла у 37-летней пациентки, страдающей раком кишечника, метастазы из которого пошли в мозг. Таких размеров образование достигло из-за боязни пациентки обращаться к хирургам.

- Подобные ситуации все еще встречаются в нашей клинической практике и связаны даже не с поздней диагностикой заболевания, а со страхом пациентов перед хирургическим вмешательством. Что и наблюдалось в данном случае, - сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова.

Операцию женщине проводили врачи РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Здесь специализируются на гигантских опухолях. В данном случае образование было удалено с частью черепа, дыру в котором заменили транспалантатом.

Сейчас пациентка уже выписана домой и лечится амбулаторно. Прогноз на ее выздоровление благоприятный.