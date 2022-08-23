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Здоровье23 августа 2022 16:09

Опухоль размером с голову вырезали из черепа пациентки в Петербурге

Хирурги спасли женщину, у которой на голове выросла огромная опухоль из-за рака кишечника
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Огромную опухоль удалили из головы пациентки в Петербурге. Фото: almazovcentre.ru

Огромную опухоль удалили из головы пациентки в Петербурге. Фото: almazovcentre.ru

Петербургские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью в голове. Она выросла у 37-летней пациентки, страдающей раком кишечника, метастазы из которого пошли в мозг. Таких размеров образование достигло из-за боязни пациентки обращаться к хирургам.

- Подобные ситуации все еще встречаются в нашей клинической практике и связаны даже не с поздней диагностикой заболевания, а со страхом пациентов перед хирургическим вмешательством. Что и наблюдалось в данном случае, - сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова.

Операцию женщине проводили врачи РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Здесь специализируются на гигантских опухолях. В данном случае образование было удалено с частью черепа, дыру в котором заменили транспалантатом.

Сейчас пациентка уже выписана домой и лечится амбулаторно. Прогноз на ее выздоровление благоприятный.