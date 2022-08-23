Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 августа 2022 16:34

Сеть бесконтактной сдачи анализов развернут в Петербурге за пять миллиардов рублей

Инвестором выступит группа медицинских лабораторий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сеть лабораторий поставит в Петербурге три тысячи автоматов для сдачи анализов.

Сеть лабораторий поставит в Петербурге три тысячи автоматов для сдачи анализов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сеть бесконтактной сдачи анализов развернет в Петербурге группа медицинских лабораторий Helix. За пять миллиардов рублей в городе установят три тысячи лабоматов - автоматов для самостоятельной сдачи анализов.

- Сервис пилотно уже запущен в Петербурге, в городе установлено 30 лабоматов, - пишет ТАСС.

По задумке инвестора проекта, клиент будет сдавать образцы в лабомат, а курьеры сети лабораторий - забирать их каждые два часа. При этом сроки и стоимость исследований будут ниже, чем при сдаче анализов в клинике.

Автоматы появятся в аптеках, торговых центрах и других удобных для клиентов местах.

Учитывая растущий спрос на исследования в условиях пандемии, обезьяньей оспы и прочих новых болезней, на отсутствие клиентов медики жаловаться не будут.

А вот кровь сдать по-прежнему можно будет только в лаборатории.