Сеть бесконтактной сдачи анализов развернут в Петербурге за пять миллиардов рублей

Сеть лабораторий поставит в Петербурге три тысячи автоматов для сдачи анализов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сеть бесконтактной сдачи анализов развернет в Петербурге группа медицинских лабораторий Helix. За пять миллиардов рублей в городе установят три тысячи лабоматов - автоматов для самостоятельной сдачи анализов.

- Сервис пилотно уже запущен в Петербурге, в городе установлено 30 лабоматов, - пишет ТАСС.

По задумке инвестора проекта, клиент будет сдавать образцы в лабомат, а курьеры сети лабораторий - забирать их каждые два часа. При этом сроки и стоимость исследований будут ниже, чем при сдаче анализов в клинике.

Автоматы появятся в аптеках, торговых центрах и других удобных для клиентов местах.

Учитывая растущий спрос на исследования в условиях пандемии, обезьяньей оспы и прочих новых болезней, на отсутствие клиентов медики жаловаться не будут.

А вот кровь сдать по-прежнему можно будет только в лаборатории.