400 ювелирных изделий изъяли у гражданина Китая в Пулково

Гору ювелирных изделий и украшений изъяли из багажа пассажира, летевшего в Китай. Фото: СЗТУ.

Около 400 единиц ювелирных изделий и украшений изъяли таможенники аэропорта Пулково у гражданина Китая, вылетавшего из Петербурга на родину. В багаже мужчины при досмотре обнаружились серьги, кольца, браслеты и прочее, что пассажир «забыл» задекларировать.

- Пассажир следовал из Петербурга в Чэнду. Для прохождения таможенного контроля он пересек линию входа в «зеленый» коридор, заявив тем самым, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудникам таможни мужчина пояснил, что все четыре сотни украшений купил для личного пользования, а именно для подарков многочисленным родственникам.

Поскольку стоимость товара установить сходу не удалось, груз был задержан и направлен на экспертизы. Дальнейшую судьбу украшений решат по ее результатам.