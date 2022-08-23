Психоневрологический интернат построят рядом с Домом ветеранов и школой в Павловске

Психоневрологический интернат построят в Павловске к 2025 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый психоневрологический интернат появится в Пушкинском районе Петербурга. Его построят в течение двух лет на Колхозной улице в Павловске. Деньги в размере 3,7 миллиарда рублей уже заложены в бюджет города на Неве.

- Рядом с будущим местом строительства расположен объект культурного наследия «Здание Константиновской обсерватории», а также Дом ветеранов войны и школа-интернат, - пишет «Мойка 78».

В интернате будет шесть блоков, в том числе медицинский, административный, жилой, спортивно-реабилитационный и кухня. Для реабилитации пациентов предусмотрен бассейн с лифтовым подъемником в чашу.

Работы рассчитаны на 2022-2024 годы, сдать объект должны до 31 декабря 2024-го.