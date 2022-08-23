Фестиваль «Ночь света» пройдет в Гатчине

В Дворцовом парке Гатчины пройдет фестиваль света. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красочный фестиваль «Ночь света» на трое суток украсит Дворцовый парк Гатчины. Лучшие художники, дизайнеры, мультимедиа-специалисты, архитекторы и инженеры из России, Белоруссии и Ливана представят здесь свои работы и инсталляции.

- В парке будут показаны около 30 инсталляций, арт-объектов и видеопроекций. Работы художников дополнят и раскроют по-новому ландшафт и особенности Дворцового парка, -сообщают организаторы.

Сам фестиваль света, он же IV Международный конкурс световых инсталляций, видео-арта и видеомэппинга, проводится администрацией Гатчинского музея-заповедника при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Красочные представления пройдут 25, 26 и 27 августа с 21:00 до 03:00. Это первый раз, когда фестиваль растянется на три ночи.