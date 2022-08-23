Руководитель почтового отделения в Ленобласти присвоила пенсию инвалида

Сотрудница почты присвоила пенсию инвалида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи управления СК России по Ленинградской области завели уголовное дело о присвоении денег в отношении 32-летней женщины. Она, работая руководителем почтового отделения, взяла себе пенсию инвалида.

- По версии следствия, женщина, используя свое служебное положение, в сентябре 2021 года присвоила 10 000 рублей, предназначавшиеся в качестве одноразовой социальной выплаты по инвалидности пенсионеру, - сообщает пресс-служба Следкома.

22 августа 2022 года подозреваемый было предъявлено обвинение. По статье о присвоении денег предусмотрено наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.

До рассмотрения дела по существу женщина будет находиться под подпиской о невыезде.