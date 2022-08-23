Водитель внедорожника выстрелил в скутериста на юге Петербурга

Водителей скутера и джипа привезли в полицию после дорожного конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стрельбой закончился дорожный конфликт на юге Петербурга. Струю перцового газа из аэрозольного пистолета выпустил в скутериста водитель корейского внедорожника SsangYong. Спор двух участников движения произошел на перекрестке улиц улицы Трефолева и Маршала Говорова.

- 23 августа в 16:32 в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что произошел дорожный конфликт со стрельбой, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшим на место нарядом был задержан как 46-летний владелец джипа, так и его оппонент. Водителей скутера и внедорожника отвезли для разбирательств в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пока что наказанных нет.