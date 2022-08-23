Финал соревнований по компьютерному спорту пройдет в Петербурге

Финал студенческой компьютерной лиги киберспорта пройдет в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург примет финал соревнований по компьютерному спорту. Завершение масштабных общероссийских соревнований «Студенческая Киберспортивная Лига», организатором которой стал университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, состоится 30 августа.

- Ни для никого не секрет, что индустрия компьютерных игр является одним из драйверов развития отрасли информационных технологий. Киберспорт уже вышел из рамок развлечений и сейчас является сферой развития цифровых платформ, - отметил «цифровой» вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

По его словам, участие в киберспортивных соревнованиях привлекает молодежь к обучению по перспективным IT-специальностям и, в конечном счете, популяризирует отрасль компьютерных разработок. В Смольном уже пообещали поддерживать киберспорт и далее.

Напомним, что Первая в России «Студенческая Киберспортивная Лига» стартовала 18 июля. Участие в соревнованиях приняли 230 спортсменов из вузов и колледжей семи федеральных округов страны. Студенты сражались в популярной «стрелялке» Dota 2.

В финале лиги встретятся четыре команды из Москвы, Тамбова, Екатеринбурга. Город на Неве представит сборная Политехнического университета Петра Великого.