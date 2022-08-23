«Зенит» опубликовал расписание игр в Кубке России

"Зенит" проведет шесть встреч на групповом этапе Кубка России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» опубликовал календарь игр на групповой этап Кубка России по футболу, который с нынешнего сезона проходит по новому принципу. Сейчас вместо матчей на выбывание сине-бело-голубым предстоят встречи по кругу со Спартаком», «Факелом» и «Крыльями Советов».

- Та-дам! Расписание матчей «Зенита» на Кубок России, - радуется пресс-служба клуба.

Исходя из расписания, 31 августа «Зенит» примет воронежский «Факел», ответная игра пройдет в период с 8 по 10 ноября. 28-30 сентября сине-бело-голубые поедут в гости к московскому «Спартаку», а домашний матч состоится 18-20 ноября. Матчи с «Крыльями Советов» пройдут 13-15 сентября в Самаре и 18-20 октября в Петербурге.

Болельщики, купившие абонементы на посещение игр Российской Премьер-лиги, также смогут посмотреть и матчи Кубка.