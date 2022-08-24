Жара в плюс 31 градус и грозы ждут Петербург 24 августа

Рекордная жара ждет Петербург 24 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова очень жаркая погода. В среду, 24 августа 2022 года, температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса, а может даже и выше. По крайней мере, синоптики ждут обновление температурного рекорда. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором небольшого циклона, с центром над югом Финляндии. При облачной с прояснениями погоде в Санкт-Петербурге без осадков, а на западе, северо-западе области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 29-31 градуса, по Ленинградской области плюс 27-32 градуса. При таких значениях температурный рекорд точно будет обновлен. Причем уже третий за август. Пока что максимум для 24 августа был зафиксирован в 1939 году, тогда воздух прогрелся до плюс 27,5 градусов.

В четверг местами кратковременные дожди, возможна гроза и жара отступит.