Большой пожар произошел в коммуналке на проспекте Ударников в Петербурге

Пожар произошел в коммуналке на проспекте Ударников в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошел большой пожар в Красногвардейском районе. В ночь на 24 августа 2022 года на проспекте Ударников загорелась коммунальная квартира. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 03:49 часов. На место немедленно отправилась бригада спасателей.

- Поступило сообщение о возгорании в доме 17, корпус 1, по проспекту Ударников. По адресу происходил пожар в пятикомнатной коммунальной квартире, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Когда спасатели прибыли на место, то огонь уже охватил обстановку в квартире на площади в 17 квадратных метров. Пожарные более часа боролись с пламенем и потушили его к 5 часам утра.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работали 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Причина возгорания устанавливается.