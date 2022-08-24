Поиски без вести пропавшего мужчины, отправившего в плаванье на плоту в Ленобласти, идут целый месяц / Фото: Лиза Алерт

В Ленинградской области уже целый месяц ищут мужчину, который пропал без вести в Лодейнопольском районе. 57-летний Максим Васильев отправился справляться на плоту еще 25 июля 2022 года, но с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисковой организации "Лиза Алерт".

- 25 июля мужчина ушел в плавание на плоту по реке Оять, с тех пор нет информации о его местонахождении, - рассказали поисковики.

Пропавший мужчина ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, носит бороду и усы. В день пропажи был одет в тельняшку и брюки цвета хаки.

Всех, кто видел этого мужчину, просят обратиться по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.