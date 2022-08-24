Полиция накрыла подпольный склад поддельных сигарет в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция выявила очередное звено в криминальной схеме по продаже поддельного табака. Стражи порядка накрыли подпольный склад контрафактных сигарет, а также задержали женщину, которая этом табак продавала и ее поставщика. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В феврале этого года был задержан 50-летний мужчина, который занимался масштабными поставками крупных партий контрафактных сигарет, - рассказали в полиции.

Далее правоохранители нашли несколько складов на Выборгском шоссе, где хранилась крупная партия контрафакта - более 140 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами на более чем 13,5 миллионов рублей. Вскоре была задержана и хозяйка товара - 42-летняя петербурженка. Она покупала сигареты у ранее задержанного мужчины и продавала их в торговые точки.

Предпринимательница допрошена в качестве подозреваемой в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Расследование продолжается.