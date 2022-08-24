Воры вырвали из пола сейф с деньгами в аптеке в Петербурге

Двое в камуфляже вырвали из пола сейф в аптеке в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое воров решили обчистить аптеку. Они забрались в магазин, расположенный в доме 19/2 на Русановской улице в Невском районе, и забрали оттуда прикрученный к полу сейф. Об этом 24 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около двух часов ночи 23 августа два человека, одетые в камуфляж, проникли в помещение аптеки. Они отжали пластиковую дверь и зашли в магазин, - рассказал источник.

Далее воры зашли в кабинет заведующей и вырвали из пола сейф с деньгами. Все происходящее в аптеке попало на видео камер наблюдения.

Известно, что улов воров оказался не очень большой. В сейфе находились 40 тысяч рублей.

На данный момент по факту кражи проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.