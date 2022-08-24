Семь трамвайных маршрутов не вышли на рейс в Петербурге из-за проблем с рельсами

Трамваи семи маршрутов в Петербурге не вышли в рейс из-за проблем с рельсами на Московском Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трамвайный коллапс произошел в Санкт-Петербурге в Московском районе. Утром 24 августа 2022 года не смогли выйти на рейсы семь маршрутов трамваев. По предварительной информации, причиной стала проблема на рельсах. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранс".

- Из-за неисправности пути 24 августа задержано начало движения трамвайных маршрутов № 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62, - рассказали в компании.

Данные маршруты трамваев охватывают большую площадь в городе. Поэтому пассажирам пришлось выбирать другой вид транспорта, чтобы не опоздать на работу или по своим делам.

Специалисты немедленно принялись за устранение неполадки. В 8:57 часов все проблемы были решены и трамваи вышли на маршруты.