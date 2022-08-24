Первые Лабоматы для сдачи анализов появились в Петербурге

Первые 30 Лабоматов начали работать в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заработал уникальный инновационный сервис для сдачи анализов. В городе установили 30 первых Лабоматов - специальных точек, где каждый желающий сможет быстро, конфиденциально и бесконтактно сдать анализы в удобном месте. Об 24 августа 2022 года этом рассказали в Смольном.

- Новый сервис - поистине инновационная разработка компании, которая связала два технологических решения воедино: разработанное уникальное оборудование и современный цифровой сервис, - отметил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Работают Лабоматы очень просто. Заказать медицинские анализы можно в специальном приложении, далее по QR-коду получить в Лабомате контейнеры для взятия биоматериала. Образцы для анализов можно сдать самостоятельно дома или в процедурном кабинете с медсестрой, если в этом есть необходимость. Далее контейнер помещается в Лабомат, где он хранится при нужной температуре. Каждые два часа курьеры забирают из устройства образцы и доставляют их в Лабораторный комплекс.

Отмечается, что такой способ сделает сдачу анализов дешевле. Сейчас в Петербурге установлено 30 таких Лабоматов, но до конца 2023 года 320 таких устройств появятся в городе на Неве и Москве.