Дом работницы музея «Царское Село» обокрали на 1,5 млн рублей в Ленобласти

В Тосно обокрали дом сотрудницы музея-заповедника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неизвестные обокрали дом работницы музея-заповедника "Царское Село". Вор пробрался в частный дом в городе Тосно днем 22 августа 2022 года. Из жилья он вынес деньги и ювелирные украшения в общей сумме на более чем 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Ночью 23 августа в полицию Тосно обратилась 44-летняя женщина, работающая в музее. Она рассказала, что кто-то обокрал ее частный дом на Гражданской набережной, - рассказал источник.

Со слов женщины, воры побывали в доме в период с 7 часов утра до 19 часов вечера, взломав замок черного входа. "Улов" домушников составили 754 тысячи рублей, которые принадлежали сотруднице музея, а также деньги и вещи ее младшего брата: 4 тысячи долларов, 2 тысячи евро, 40 тысяч рублей и ювелирных изделий на 405 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает престпников.