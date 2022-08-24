Мужчина вызвал полицию из-за залетевшей в окно летучей мыши в Петербурге Фото: Евгения ГУСЕВА

В Санкт-Петербурге целый наряд полиции приехал на необычный вызов. Ночью 24 августа 2022 года житель Василеостровского района позвонил в экстренную службу и сообщил, что ему срочно нужна помощь стражей порядка - в его квартиру залетела летучая мышь. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

- В заявке говорилось: "В окно залетела летучая мышь. Ведет себя крайне агрессивно. Заявитель очень боится", - рассказал источник.

Мышка напугала жителя дома 6 по Вильницкому бульвару. На вызов приехали сотрудники полиции, однако "Бэтмен", почуяв опасность, решил быстренько ретироваться. Поэтому когда стражи правопорядка прибыли на место, то уже никого не обнаружили, кроме перепуганного хозяина.