Капремонт теплосети в жилых домах Ленобласти завершили перед стартом отопительного сезона

В Ленобласти отремонтировали системы теплоснабжения в 18 домах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Капитальный ремонт теплосети завершили в Ленобласти перед началом отопительного сезона. Речь о 18 системах теплоснабжения в жилых домах, которых включили в план на починку в 2022 году. Подробности итогов работы рассказали в online47.ru. Как пишет издание, в домах заменили стояки, батареи и привели порядок системы розлива.

- Системы теплоснабжения были в многоквартирных домах в Подпорожье, Луге, Сосновом Бору, Гатчине, Лодейном Поле и других городах и поселках 47-го региона. Теперь здания полностью готовы к осени и зиме, - пишет издание.

Добавим, что власти Ленобласти приняли решение о капремонте теплосетей зимой. На протяжении всего ремонта работу подрядчиков контролировали и оценивали. Так что трубы не должны дать сбой.