Мужчина выстрелил в водителя мопеда в Петербурге

Водитель авто устроил стрельбу во время дорожного конфликта в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неадекватный автомобилист устроил перепалку и стрельбу в Санкт-Петербурге из-за дорожной ссоры. Инцидент произошел днем 23 августа 2022 года в Кировском районе города. Водитель автомобиля SsangYong обстрелял мужчину на мопеде. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:32 часов поступило сообщение о дорожном конфликте со стрельбой на перекрестке улицы Трефолева и улицы Маршала Говорова, - рассказали в полиции.

Наряд стражей порядка прибыл на место. Выяснилось, что водитель автомобиля после словесной перепалки два раза выстрелил из газового пистолета в сторону водителя мопеда.

Стрелок попытался скрыться, но его быстро задержали по горячим следам. Это оказался ранее судимый 46-летний мужчина. По факту возбуждено уголовное дело.