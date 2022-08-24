Полиция накрыла банду оружейников в Петербурге и Ленинградской области

ФСБ и полиция обнаружили схрон оружия и взрывчатки в домах в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ФСБ провели большие обыски у членов банды оружейников. Стражи порядка задержали пять человек, которые промышляли незаконной продажей оружия и боеприпасов. Об этом 24 августа 2022 года сообщает "Мойка78.

- В доме одного из подозреваемых в Сланцевском районе Ленобласти был обнаружен большой схрон с боеприпасами и оружием. Среди них были составные части различных винтовок, - рассказали в издании.

У другого подозреваемого, который проживает в этом же районе, во время обысков нашли стволы от винтовок и пулеметов, а также патроны.

Третий задержанный хранил в квартире жилого дома Красноармейской улице в Петербурге пистолет-пулемет, гранаты, стволы от разного оружия, порох, патроны и даже артиллерийский снаряд.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.