Жара побила рекорд тепла в Петербурге 24 августа

Санкт-Петербург обновил очередной рекорд тепла 24 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге жара побила температурный рекорд. В полдень 24 августа 2022 года отметка на столбике термометра поднялась до плюс 27,6 градусов, а это больше, чем было в 1939 году, когда был установлен предыдущий рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В полдень температура воздуха в Северной столице достигла отметки в плюс 27,6 градусов, что на 0,1 градус выше, чем суточный рекорд этого дня, установленный в далеком 1939 году, - рассказал синоптик.

Однако на этом все не закончится. Температура воздуха в Северной столице продолжает активно расти. Ожидается, что воздух прогреется до 31 градуса. Точное значение нового достижения станет известно поле 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.