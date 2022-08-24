Безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в водителя автобуса в Петербурге

Полиция задержала мужчину, напавшего на водителя автобуса в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пассажир автобуса напал на водителя, когда его попросили оплатить проезд. Инцидент произошел вечером 18 августа 2022 года в Московском районе города. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около десяти часов вечера на Витебском проспекте в автобус зашел пассажир. Однако платить за проезд он отказался и начал скандалить, кричать матом, - рассказали в полиции.

В итоге пассажир напал на 40-летнего водителя автобуса, распылил ему в лицо газовый баллон, после чего поспешил сбежать. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Спустя пять дней стражи порядка задержали подозреваемого у дома 171 по проспекту Ветеранов. Им оказался 24-летний безработный местный житель. Сейчас он находится под стражей.