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Общество24 августа 2022 9:59

Количество ларьков с шавермой в Петербурге сократилось на треть

В городе все чаще стали открываться пышечные и блинные
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С улиц Петербурга начали пропадать ларьки с шавермой

С улиц Петербурга начали пропадать ларьки с шавермой

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге стала пропадать шаверма. Всего за полгода количество ларьков с этим популярным стритфудом сократилось на треть. Все чаще в городе можно встретить блинные, пышечные и точки с различной сдобой. Об этом 24 августа 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- На начало августа в Петербурге насчитывается 5,9 тысяч точек общепита, не считая ресторанов и кафе. Это киоски с едой, пекарни, кофейни, фуд-траки и так далее, - пишет издания.

Преобладает в городе шаверма. Но с марта этого года количество точек с шавермой в Петербурге сократилось на 35 процентов до 1,2 тысяч мест. Но причина такого исчезновения ларьков не называется.

Что касается пекарен, то они тоже не очень активно открываются. С марта по август открылось всего 145 заведений.