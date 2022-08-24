На «СКА Арене» в Петербурге начался новый этап монтажа фасада

На «СКА Арене» начался новый этап монтажа фасада Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается строительство "СКА Арены". Сейчас на ледовой арене начался новый этап монтажа фасада. Строитель подняли на высоту в 45 метров блок весом в 190 тонн и длиной в 80 метров. Монтаж этой конструкции завершится в декабре. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в Смольном.

- Новая ледовая арена строится качественно и на совесть. Здесь будут проходить соревнования по хоккею и многим другим видам спорта, а также концерты и шоу. Кроме того, комплекс даст городу новые рабочие места, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас арена готова на 80 процентов. Уже заканчивается монтаж контура фасада, крыши, инженерных сетей, началась внутренняя отделка.

Новая арена сможет вмещать 21,5-23 тысячи зрителей. Окончание строительства запланировано на май 2023 года.