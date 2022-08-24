19-летний парень угнал машину и устроил на ней ДТП в Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего автомобиль и совершившего на нем ДТП в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области молодой парень угнал машину и устроил на ней ДТП. Авария произошла поздно вечером 17 августа 2022 года перед деревней Нелаи в Лужском районе. Автомобиль "Део Нексия" сначала сбил мусорный контейнер, после чего слетел в кювет. Водитель с места аварии сбежал. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- 20 августа в полицию обратился 37-летний житель города Луга, который рассказал, что от дома 22 по улице Озерная в деревне Нелаи кто-то угнал его машину. Ущерб составил 85 тысяч рублей, - сообщили стражи порядка.

Спустя два дня сотрудники полиции у дома 105 по проспекту Кирова в Луге задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель деревни Заклинье. На молодого человека возбудили уголовное дело.