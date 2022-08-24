Подростка задержали за мошенничество в отношении пенсионерки в Петербурге

Подросток украл у пенсионерки в Петербурге 100 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки. Молодой человек обманным путем забрал у 89-летней старушки 100 тысяч рублей. Об этом 24 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 17 августа на домашний телефон пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая представилась ее внучкой. Незнакомка рассказала, что якобы ее мама, дочь старушки, устроила ДТП. И чтобы избежать уголовной отвественности необходимо дать 100 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Пенсионерка в рассказ поверила и передала незнакомому парню указанную сумму. Но спустя два дня старушка все же поняла, что ее обманули и обратилась в полицию Приморского района. Возбуждено уголовное дело.

23 августа полиция задержала 17-летнего парня. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде.