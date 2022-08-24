Предпринимателям Калининграда помогут найти места концентрации их целевой аудитории

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Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и комитет городского развития и цифровизации Калининграда, с целью поставленной перед муниципалитетом задачей по содействию развития малого и среднего предпринимательства и вовлечения населения города в предпринимательскую деятельность, запустили решение, которое поможет предпринимателям определять самые подходящие локации для открытия новых точек продаж.

Сервис представляет собой удобный веб-интерфейс, который анализирует плотность и интенсивность клиентского трафика в городе. На основе этого анализа формируется перечень наиболее перспективных локаций для открытия того или иного бизнеса.

По нашим оценкам, сотовой связью билайн в Калининграде пользуются почти 40% горожан, что делает рекомендации от сотового оператора в достаточной степени объективными. Заметим, для анализа используется только обезличенная статистическая информация об оказании билайн услуг связи. Анализ проводится на основе геоаналитических отчетов, фиксирующих радиосигнальные события в мобильной сети.

Анализ геоданных учитывает множество параметров и их взаимосвязь. К наиболее важным параметрам относятся:

• пешеходные и транспортные потоки (зоны);

• близость к остановкам и торговым центрам;

• интенсивность трафика в разные часы суток и дни недели;

• социально-демографический портрет населения необходимой целевой аудитории;

• точки интереса.

Пилотное сотрудничество комитета городского развития и цифровизации Калининграда с компанией «ВымпелКом» реализуется с целью поддержки региона и определения самых перспективных направлений развития бизнеса.

- Билайн бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании. - прокомментировал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком» Александр Шведов.