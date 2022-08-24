Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела, которое может принадлежать звезде «Дом-2» Анастасии Кочервей

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения тела девушки. Предположительно - это звезда реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей, пропавшей без вести около недели назад в Москве. Об этом в ведомстве рассказали 24 августа 2022 года.

- Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа на территории Красносельского района в акватории Финского залива тела неизвестной молодой женщины, без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в комитете.

На данный момент специалисты пытаются установить личность утопленницы. Известно, что мама звезды реалити-шоу уже едет в Петербург на опознание тела. Поэтому официального подтверждения того, что найденная в заливе девушка - это Кочервей, пока нет.